Никиту Белых этапировали в колонию

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Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осуждённого по делу о взятке, отправили к месту отбывания наказания. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Никиту Белых этапировали в колонию
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Никита Белых был отправлен в колонию сегодня утром. Как сообщили правозащитники, перед отправкой его здоровье оценил врач СИЗО», — цитирует его РИА Новости.

В какой именно колонии будет отбывать срок экс-губернатор, не сообщается.

В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

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