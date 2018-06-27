Около 100 тысяч человек примут участие в праздновании Дня московского транспорта
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Об этом сообщает m24 со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Отмечается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек.
«В этом году День московского транспорта совпадает с окончанием ЧМ-2018, поэтому мы надеемся, что вместе с нами его будут отмечать и иностранные гости», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
21 июня, как сообщало издание «Известия», в Москве отметили Всемирный день тапас.