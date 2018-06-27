Замглавы Минпромторга: вопрос выхода России из ОЗХО не рассматривается

Вопрос выхода России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящее время не рассматривается. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли России Георгия Каламанова.

Reuters

Отмечается, что Каламанов возглавляет российскую делегацию на закрытой сессии конференции государств — членов Конвенции о запрещении химического оружия. Замминистра отметил, что Москва вносит колоссальный вклад в деятельность ОЗХО. «Сама организация без России невозможна. Вопрос о выходе сейчас не рассматривается», — отметил он. Ранее в Минобороны России заявили, что США, Великобритания и Франция пытаются политизировать ОЗХО.