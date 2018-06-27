Замглавы Минпромторга: вопрос выхода России из ОЗХО не рассматривается

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Вопрос выхода России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящее время не рассматривается. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли России Георгия Каламанова.
Замглавы Минпромторга: вопрос выхода России из ОЗХО не рассматривается
  • Reuters

Отмечается, что Каламанов возглавляет российскую делегацию на закрытой сессии конференции государств — членов Конвенции о запрещении химического оружия. 

Замминистра отметил, что Москва вносит колоссальный вклад в деятельность ОЗХО.

«Сама организация без России невозможна. Вопрос о выходе сейчас не рассматривается», — отметил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что США, Великобритания и Франция пытаются политизировать ОЗХО.

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