Совет Федерации пригласит Новака для обсуждения темы роста цен на бензин
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«Мы решили пригласить на следующее заседание главу Минэнерго Александра Новака», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании в среду, 27 июня.
Она отметила, что сенаторов интересует, как Министерство энергетики намерено решать вопрос роста цен на топливо концептуально.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин в России.
В середине июня в Минэнерго заявили о стабилизации цен на топливо в целом по стране.