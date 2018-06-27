Совет Федерации пригласит Новака для обсуждения темы роста цен на бензин

Совет Федерации намерен пригласить министра энергетики России Александра Новака на заседание 13 июля с информацией о ценах на топливо.

«Мы решили пригласить на следующее заседание главу Минэнерго Александра Новака», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании в среду, 27 июня.

Она отметила, что сенаторов интересует, как Министерство энергетики намерено решать вопрос роста цен на топливо концептуально.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин в России.

В середине июня в Минэнерго заявили о стабилизации цен на топливо в целом по стране.