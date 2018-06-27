На юге Москвы в ДТП с грузовиком пострадали три человека

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В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на юге Москвы пострадали три человека, один из них эвакуирован медицинским вертолётом.
На юге Москвы в ДТП с грузовиком пострадали три человека
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.

«Вертолёт вылетел на Кантемировскую улицу, где произошло серьёзное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что на МКАД на юго-востоке Москвы опрокинулся грузовой автомобиль.

В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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