На юге Москвы в ДТП с грузовиком пострадали три человека
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.
«Вертолёт вылетел на Кантемировскую улицу, где произошло серьёзное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что на МКАД на юго-востоке Москвы опрокинулся грузовой автомобиль.
В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.