На юге Москвы в ДТП с грузовиком пострадали три человека

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на юге Москвы пострадали три человека, один из них эвакуирован медицинским вертолётом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.

«Вертолёт вылетел на Кантемировскую улицу, где произошло серьёзное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что на МКАД на юго-востоке Москвы опрокинулся грузовой автомобиль.

В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.