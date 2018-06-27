В Новосибирске более 60 человек были эвакуированы из жилого дома из-за пожара

Сотрудники МЧС эвакуировали более 60 жильцов высотного жилого дома в Новосибирске, в котором произошло возгорание.

Об сообщается на сайте главного управления МЧС России по Новосибирской области.

«Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трёх человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, пожар начался утром 27 июня. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из окон дома на 12-м этаже шёл чёрный дым.

«Пожар в квартире ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Причина возгорания выясняется.

В апреле URA.RU сообщало, что посетителей одного из торговых центров в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.