СМИ: В Центральном районе Петербурга произошёл крупный пожар

В Центральном районе Петербурга горит ангар. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пользователей социальных сетей.

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По информации телеканала, инцидент произошёл на Кременчугской улице. На месте происшествия работает два наряда спасательных служб. По некоторым данным, пожар произошёл на территории станции технического обслуживания. Пользователи социальных сетей сообщают, что столб густого чёрного дыма виден из многих районов города. В апреле URA.RU сообщало, что посетителей одного из торговых центров в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.