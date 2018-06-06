Пожар произошёл в городской больнице Нальчика
- АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости
«По прибытии на место происшествия было установлено, что на втором этаже в помещении прачечной горят постельные принадлежности на площади 2х2 метра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Пожар полностью потушен, выясняется причина возгорания.
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