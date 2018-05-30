В Иванове провели эвакуацию в детском реабилитационном центре из-за возгорания

В Иванове из детского реабилитационного центра в связи с возгоранием были эвакуированы 20 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС России.

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«Очаг задымления находился на втором этаже здания на улице Окуловой», — сообщил он. По словам представителя спасательного ведомства, общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге эвакуировали людей из торгового центра.