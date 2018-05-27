В Татарстане эвакуировали три вокзала из-за подозрительного предмета

В Татарстане были эвакуированы пассажиры сразу трёх вокзалов в связи с обнаружением подозрительного предмета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По его словам, эвакуация на вокзалах «Казань-1», «Восстание-Пассажирская» и «Набережные Челны» началась в 14:40.

«Отрабатывали сразу три вокзала. Причина — обнаружение подозрительного предмета», — отметил представитель МВД.

Он добавил, что в ходе проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ на вокзалах не обнаружили.

«Вокзалы сейчас работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет», — сказал он.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра.