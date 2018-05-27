В Татарстане эвакуировали три вокзала из-за подозрительного предмета
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По его словам, эвакуация на вокзалах «Казань-1», «Восстание-Пассажирская» и «Набережные Челны» началась в 14:40.
«Отрабатывали сразу три вокзала. Причина — обнаружение подозрительного предмета», — отметил представитель МВД.
Он добавил, что в ходе проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ на вокзалах не обнаружили.
«Вокзалы сейчас работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет», — сказал он.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра.