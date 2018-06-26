СК назвал причину крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

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Следственный комитет сообщил, что причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года рядом с аэропортом Домодедово стала ошибка экипажа.
СК назвал причину крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на заявление Следственного комитета.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее RIA56 сообщал, что фонд помощи семьям погибших при крушении Ан-148 получил пожертвований на 10,6 млн рублей.

Авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года, погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.

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