Фонд помощи семьям погибших при крушении Ан-148 получил пожертвований на 10,6 млн рублей
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Всего было сделано 945 переводов от предприятий и частных лиц.
Откликнулись 178 человек из Оренбургской, Московской, Калининградской, Ленинградской, Челябинской, Саратовской, Свердловской, Рязанской, Кемеровской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Дагестан, а также из города Осло (Норвегия).
Ранее сообщалось, что из резервного фонда правительства Подмосковья в бюджет Оренбургской области поступило 33 млн руб. для единовременной денежной компенсации семьям погибших.
В апреле в СК заявили о проведении дополнительного осмотра места крушения самолёта Ан-148.
Самолёт Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля после вылета из Домодедова.
В результате происшествия погиб 71 человек.