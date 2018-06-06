Фонд помощи семьям погибших при крушении Ан-148 получил пожертвований на 10,6 млн рублей

Фонд помощи семьям погибших в результате крушения самолёта Ан-148 получил более 10,6 млн рублей в качестве добровольных пожертвований. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей.

Всего было сделано 945 переводов от предприятий и частных лиц.

Откликнулись 178 человек из Оренбургской, Московской, Калининградской, Ленинградской, Челябинской, Саратовской, Свердловской, Рязанской, Кемеровской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Дагестан, а также из города Осло (Норвегия).

Ранее сообщалось, что из резервного фонда правительства Подмосковья в бюджет Оренбургской области поступило 33 млн руб. для единовременной денежной компенсации семьям погибших.

В апреле в СК заявили о проведении дополнительного осмотра места крушения самолёта Ан-148.

Самолёт Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля после вылета из Домодедова.

В результате происшествия погиб 71 человек.