Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля отношения двух стран

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Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов и посол Израиля в России Гарри Корен в ходе переговоров обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля отношения двух стран
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В ходе беседы обсуждались ключевые аспекты региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, а также актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских двусторонних отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что лидер Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут встретиться в Москве, если оба примут приглашение президента России Владимира Путина и посетят финал чемпионата мира по футболу. Аббас такое приглашение уже принял.

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