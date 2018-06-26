Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля отношения двух стран

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов и посол Израиля в России Гарри Корен в ходе переговоров обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе беседы обсуждались ключевые аспекты региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, а также актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских двусторонних отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что лидер Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут встретиться в Москве, если оба примут приглашение президента России Владимира Путина и посетят финал чемпионата мира по футболу. Аббас такое приглашение уже принял.