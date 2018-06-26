Десять детей отравились в поезде по дороге в Анапу
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Отмечается, что 26 июня около 10:00 мск по прибытии пассажирского поезда №289 на станцию Анапа детей доставили в Детскую городскую больницу.
Новороссийская транспортная прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора Краснодарского края организовала проверку инцидента, заявили в ведомстве.
В мае Nation News передавал, что в Вологодской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников.