Десять детей отравились в поезде по дороге в Анапу

Десять детей, ехавших в поезде из Екатеринбурга в Анапу, госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщает Южная транспортная прокуратура.

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Отмечается, что 26 июня около 10:00 мск по прибытии пассажирского поезда №289 на станцию Анапа детей доставили в Детскую городскую больницу. Новороссийская транспортная прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора Краснодарского края организовала проверку инцидента, заявили в ведомстве. В мае Nation News передавал, что в Вологодской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников.