Адвокат обвиняемого в ДТП у метро «Славянский бульвар» прокомментировал выводы СК

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Равиль Саберов, адвокат обвиняемого по делу о ДТП у метро «Славянский бульвар» водителя Виктора Тихонова, прокомментировал в беседе с RT заявление Следственного комитета.
Адвокат обвиняемого в ДТП у метро «Славянский бульвар» прокомментировал выводы СК
  • © Следственный Комитет Российской Федерации
  • РИА Новости

«Обвинение основано лишь на том, что по делу проведена судебная автотехническая экспертиза лаборатории Минюста. Исследование проводилось заинтересованными лицами. Не проводилась частичная разборка двигателя с целью установления причины ДТП», — сказал юрист.

По словам адвоката, Тихонов утверждал, что у него произошло «неконтролируемое увеличение оборотов двигателя», что очень похоже на его разнос.

«Рекомендации завода-изготовителя по этой неисправности гласят о том, что, чтобы диагностировать это, необходима частичная разборка двигателя на предмет обнаружения моторного масла. Специалисты со следователем ограничились компьютерной диагностикой. Но, увы, этим способом установить эту неисправность нельзя», — отметил Саберов.

Он сообщил, что защите также было отказано в проведении фоноскопической экспертизы.

Ранее стало известно, что дело о ДТП направлено в суд. В СК заявили, что водитель автобуса допустил «преступную небрежность» и не применил все меры для остановки транспортного средства.

В декабре 2017 года автобус въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, 11 пострадали. 

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