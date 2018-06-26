Дело о ДТП у метро «Славянский бульвар» направлено в суд

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Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса, наехавшего на прохожих в подземном переходе около станции метро «Славянский бульвар».
Дело о ДТП у метро «Славянский бульвар» направлено в суд
  • Водитель рейсового автобуса Виктор Тихонов, обвиняемый в ДТП у станции метро «Славянский бульвар» © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в декабре 2017 года на Кутузовском проспекте у станции «Славянский бульвар».

Следствие утверждает, что водитель автобуса ЛиАЗ грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар, а затем съехал в подземный переход.

В результате ДТП четверо пешеходов скончались от полученных травм, двое получили ранения.

«Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее водитель въехавшего в переход в Москве автобуса рассказал о своих действиях в момент ДТП.

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