В СК заявили, что авария у метро «Славянский бульвар» произошла из-за «преступной небрежности»

В Следственном комитете России заявили, что водитель автобуса у метро «Славянский бульвар» допустил «преступную небрежность» и не применил все меры для остановки транспортного средства.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

После проведения всего комплекса мер по расследованию дела о наезде на пешеходов у метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года следствие пришло к выводу, что водитель автобуса допустил «преступную небрежность».

Водитель потерял контроль за дорожной обстановкой, ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, в результате чего автобус резко набрал скорость.

«При этом он (обвиняемый. — RT) не принял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель», — сообщает СК.

В результате ошибочных действий водителя автобус выехал на тротуар, а затем въехал в переход метро.

Четыре человека, попавшие под колёса автобуса, погибли, ещё один получил ранения.

Ранее сообщалось, что дело о ДТП у метро «Славянский бульвар» направлено в суд.