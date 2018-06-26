В СК заявили, что авария у метро «Славянский бульвар» произошла из-за «преступной небрежности»
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
После проведения всего комплекса мер по расследованию дела о наезде на пешеходов у метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года следствие пришло к выводу, что водитель автобуса допустил «преступную небрежность».
Водитель потерял контроль за дорожной обстановкой, ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, в результате чего автобус резко набрал скорость.
«При этом он (обвиняемый. — RT) не принял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель», — сообщает СК.
В результате ошибочных действий водителя автобус выехал на тротуар, а затем въехал в переход метро.
Четыре человека, попавшие под колёса автобуса, погибли, ещё один получил ранения.
Ранее сообщалось, что дело о ДТП у метро «Славянский бульвар» направлено в суд.