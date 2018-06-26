В Пензенской области перекрыли трассу «Урал» из-за массового ДТП
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова.
«Участок трассы перекрыт, объезд организован через город Каменку», — заявила Шупилова.
Она добавила, что аварийно-спасательные работы на 565-м километре трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе, где произошло ДТП, почти закончены.
Ранее источник сообщал, что при столкновении семи автомобилей под Пензой погибли четыре человека.
В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.