В Пензенской области перекрыли трассу «Урал» из-за массового ДТП

В Пензенской области временно перекрыли участок трассы «Урал», где произошла авария с участием восьми машин.

Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова.

«Участок трассы перекрыт, объезд организован через город Каменку», — заявила Шупилова.

Она добавила, что аварийно-спасательные работы на 565-м километре трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе, где произошло ДТП, почти закончены.

Ранее источник сообщал, что при столкновении семи автомобилей под Пензой погибли четыре человека.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.