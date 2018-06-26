Вице-адмирал Моисеев назначен командующим Черноморским флотом

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Президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Александра Моисеева командующим Черноморским флотом (ЧФ). Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
Вице-адмирал Моисеев назначен командующим Черноморским флотом
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, ранее командующий флотом адмирал Александр Витко был направлен к новому месту военной службы — в Главное командование ВМФ.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый малый ракетный корабль ЧФ «Вышний Волочёк» вернулся в Севастополь после выполнения учебно-боевых задач.

В феврале контр-адмирала Александра Юлдашева назначили главнокомандующим войсками и силами на северо-востоке России.

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