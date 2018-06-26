Путин поручил внести предложения по упрощённому приёму в гражданство России специалистов из-за рубежа
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Как отмечается, предложения должно подготовить МВД России совместно с Минэкономразвития, Министерством труда и социальной защиты, Министерством науки и высшего образования и Министерством иностранных дел до 20 декабря 2018 года.
Ранее сообщалось, что Путин предоставил российское гражданство Ирине Баракат — украинке, которая пострадала при обстреле в сирийском Алеппо. Баракат помогала российским военным в общении с местными жителями.