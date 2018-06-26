Путин поручил внести предложения по упрощённому приёму в гражданство России специалистов из-за рубежа

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил представить предложения по упрощённому порядку приёма в гражданство России лиц, имеющих востребованные российской экономикой компетенции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии с президентом, опубликованном на сайте Кремля.
Путин поручил внести предложения по упрощённому приёму в гражданство России специалистов из-за рубежа
  • © РИА Новости

Как отмечается, предложения должно подготовить МВД России совместно с Минэкономразвития, Министерством труда и социальной защиты, Министерством науки и высшего образования и Министерством иностранных дел до 20 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Путин предоставил российское гражданство Ирине Баракат — украинке, которая пострадала при обстреле в сирийском Алеппо. Баракат помогала российским военным в общении с местными жителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить