Путин поручил внести предложения по упрощённому приёму в гражданство России специалистов из-за рубежа

Российский лидер Владимир Путин поручил представить предложения по упрощённому порядку приёма в гражданство России лиц, имеющих востребованные российской экономикой компетенции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии с президентом, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечается, предложения должно подготовить МВД России совместно с Минэкономразвития, Министерством труда и социальной защиты, Министерством науки и высшего образования и Министерством иностранных дел до 20 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Путин предоставил российское гражданство Ирине Баракат — украинке, которая пострадала при обстреле в сирийском Алеппо. Баракат помогала российским военным в общении с местными жителями.