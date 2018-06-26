СМИ: В России разработают сверхтяжёлый транспортный самолёт на замену Ан-124
Отмечается, что в приоритетах корпорации на 2018 год указаны подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС, а также разработка эскизного самолёта.
Ранее в украинском государственном предприятии «Антонов» назвали невозможным производство самолёта Ан-124 «Руслан» в России.
При этом вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин в комментарии RT заявил, что возобновление производства Ан-124 «Руслан» является решаемой задачей.