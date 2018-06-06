«Антонов» считает невозможным производство Ан-124 в России

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Украинское государственное предприятие «Антонов» считает невозможным производство самолёта Ан-124 «Руслан» в России.
«Антонов» считает невозможным производство Ан-124 в России
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Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В компании отметили, что в случае модернизации предусматривается внесение изменений в типовую конструкцию.

«Только разработчик самолёта ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроке службы и лётной годности самолётов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолётов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что не планируют восстанавливать сотрудничество с Россией по работе над «Русланом».

Ранее сообщалось, что в России намерены начать производство тяжёлого транспортного самолёта на базе Ан-124 «Руслан». По мнению экспертов, модернизированные Ан-124 будут востребованы в войсках и на рынке грузовых перевозок.

Подробнее — в материале RT.

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