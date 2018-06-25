В правительстве выступили против отмены уголовной ответственности за репосты

Правительство России не поддерживает проект закона, который отменяет уголовную ответственность за репосты в сети. Об этом свидетельствует официальный отзыв правительства, приложенный к пакету документов при внесении законопроекта в базу Госдумы.

Как информирует РИА Новости, 25 июня в Госдуму был внесён проект закона, который дополняет Кодекс России об административных правонарушениях «новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в связи с исключением данного состава (из Уголовного кодекса. — RT)».

Вместо уголовного наказания депутаты предложили штрафовать нарушителей на сумму до 20 тыс. рублей, направлять их на обязательные работы или подвергать административному аресту.

Согласно отзыву правительства, пояснительная записка к проекту закона не содержит обоснований необходимости предложенных изменений и носит противоречивый характер.

В отзыве, как отмечает агентство, указывается, что в записке содержатся статистические данные, свидетельствующие о тенденции роста подобных преступлений.

Также, по мнению кабмина, законопроект подготовлен без учёта требований соответствующих статей федерального закона («О введении в действие Уголовного кодекса Российской̆ Федерации» и «О введении в действие Кодекса Российской̆ Федерации об административных правонарушениях»).

«На основании изложенного правительством Российской̆ Федерации законопроект не поддерживается», — говорится в отзыве.

В феврале сообщалось, что житель Старого Оскола Александр Крузе был приговорён к 2,5 года колонии-поселения за репост во «ВКонтакте».