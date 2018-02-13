Получившего срок за репост студента уже судили за преступления экстремистской направленности

Житель Старого Оскола Александр Крузе, который был приговорён к 2,5 года колонии-поселения за репост во «ВКонтакте», уже был осуждён в 2015 году за совершение преступления экстремистской направленности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, 12 февраля 2018 года приговор Крузе вступил в законную силу.

«В суде установлено, что в июне-августе 2016 года Крузе на своих личных страницах в социальной сети «ВКонтакте»... неоднократно размещал материалы, содержащие признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти, а также группы лиц, выделяемой по национальному признаку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Крузе к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

При этом подчёркивается, что в апреле 2015 года Крузе «был осуждён за совершение преступления экстремистской направленности, приговорён к штрафу и освобождён от его уплаты в связи с актом об амнистии».

Ранее стало известно, что Крузе был осуждён на 2,5 года колонии-поселения.

Он размещал в социальных сетях картинки, признанные экстремистскими, в рамках соцопроса для дипломной работы.