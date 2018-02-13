Научный руководитель осуждённого за репост Крузе рассказала о его дипломной работе

Опросы, проводимые студентом Александром Крузе, которого осудили за репост в социальных сетях, не соответствовали предмету исследования его дипломной работы. Об этом RT рассказала научный руководитель Крузе, доцент Воронежского экономико-правового института (ВЭПИ) Алла Годовникова.

«Да, действительно, этот студент выбрал такую тему... И те обстоятельства, которые указаны в статье (МК. — RT), не могут быть предметом выпускной квалификационной работы. Так как у нас рассматривается правовой анализ, ни политический, ни социологический, никакие другие аспекты мы не проводим. И социологические исследования в данном случае совсем не уместны», — сказала она.

Доцент ВЭПИ отметила, что студенты выбирают тему дипломной работы в ноябре, а с декабря начинают работать с научными руководителями. Но Крузе, по её словам, не выходил с ней на связь «ни в декабре, ни в январе, ни в феврале».

Годовникова заявила, что узнала о том, что Крузе размещал в соцсетях опросы, из СМИ. По её словам, Александру в тот момент не могла быть известна тема дипломной работы.

«На момент, когда он вёл свою деятельность, у нас темы не были утверждены для студентов данного курса. Темы загодя не оговариваются», — проинформировала Годовникова.

Ранее декан ВЭПИ Людмила Микулина рассказала об успеваемости Крузе.

Александр Крузе был осуждён на 2,5 года колонии-поселения. По данным «Московского комсомольца», он размещал в соцсетях картинки, признанные экстремистскими, в рамках соцопроса для дипломной работы.