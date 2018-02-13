Декан вуза подтвердила, что осуждённый за репост студент писал работу об экстремизме

Житель Старого Оскола Александр Крузе, приговорённый к 2,5 года колонии-поселения за репост в социальной сети «ВКонтакте», действительно писал дипломную работу на тему об экстремизме. Об этом RT рассказала декан социально-правового факультета Воронежского экономико-правового института Людмила Микулина.

По её словам, Крузе учится на заочной форме обучения в филиале вуза в Старом Осколе.

Декан оценила его успеваемость как «среднюю». Микулина отметила, что «хвостов» у Крузе нет, сдавал он на сессиях всё вовремя.

Он пришёл в Воронежский экономико-правовой институт в порядке перевода три года назад, до этого молодой человек учился в Воронежском государственном институте, отметила декан.

Она рассказала, что в их вузе заочников собирают на предпоследнем курсе, после чего ведущий преподаватель им поручает выбрать тему для дипломной работы. В сентябре утверждается перечень тем, его опубликовывают, в том числе на сайте вуза. После того, как студенты выбирают тему из перечня, её за ними закрепляют и назначают научного руководителя.

«Я подтверждаю, что тема была за ним закреплена. Если бы не эти публикации, мы бы и не знали ничего, ничего плохого не предвещало», — заявила она.

Ранее сообщалось, что размещая картинки, признанные экстремистскими, в соцсети, проводил опрос в рамках написания дипломной работы на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».