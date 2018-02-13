Осуждённый за репост российский студент рассказал о расследовании в отношении него
«11 июля прошлого года ко мне приехал сотрудник ФСБ... Они приехали, начали задавать вопросы всякие, я сначала не понял, в чём суть. Потом выяснилось, что за репосты», — сказал он.
При этом он объяснил, что проводил исследовательскую работу.
«Я сказал, что делал репосты в рамках исследования», — сказал он.
Студент также отметил, что с помощью дипломной работы хотел понять, как люди становятся националистами.
Крузе также объяснил, что в настоящее время он ждёт документы из УФСИН по данному делу, которые должны прийти в течение месяца.
Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что Крузе был приговорён к 2,5 годам колонии-поселения за размещённые во «ВКонтакте» картинки, которые были признаны экстремистскими.
Отмечалось, что студент Воронежского экономико‐правового института, размещая картинки в соцсети, проводил опрос в рамках написания дипломной работы на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».