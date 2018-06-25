В Москве ограничат движение из-за футбольного матча 26 июня

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С 25 по 26 июня будут закрыты некоторые центральные улицы Москвы в связи с проведением матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники».
В Москве ограничат движение из-за футбольного матча 26 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor.

Движение будет ограничено в Хамовниках по Ростовской, Новодевичьей, Саввинской набережным, по Лужнецкому проезду и улице Хамовнический Вал.

Также перекроют движение с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

По специальным разрешениям граждане смогут проехать по улицам Савельева, Погодинской, Малой Пироговской, Усачёва, Хамовнический Вал, 3-й Фрунзенской, Доватора и Ефимова, а также по Усачёвскому и Учебному переулкам и Фрунзенской набережной.

Также при наличии разрешений автомобилисты смогут проехать по Абрикосовскому переулку, Малому Саввинскому переулоку, на Кооперативную улицу, на Новодевичий проезд, улицу 10-летия Октября и Большую Пироговскую улицу.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России регламентируют число мест на стоянках у стадионов и концертных залов.

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