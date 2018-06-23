В Москве запустили два новых автобусных маршрута
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Они проходят через станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий.
Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, маршруты открылись на два месяца раньше срока — их планировалось запустить в сентябре.
«Они позволят повысить транспортную доступность для 24 тыс. горожан», — отметил он.
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