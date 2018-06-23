В Москве запустили два новых автобусных маршрута

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В субботу, 23 июня, в Москве запустили два новых автобусных маршрута — № 551к и № 580, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
В Москве запустили два новых автобусных маршрута
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Они проходят через станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий.

Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, маршруты открылись на два месяца раньше срока — их планировалось запустить в сентябре.

«Они позволят повысить транспортную доступность для 24 тыс. горожан», — отметил он.

Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.

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