В субботу, 23 июня, в Москве запустили два новых автобусных маршрута — № 551к и № 580, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Они проходят через станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий.

Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, маршруты открылись на два месяца раньше срока — их планировалось запустить в сентябре.

«Они позволят повысить транспортную доступность для 24 тыс. горожан», — отметил он.

Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.