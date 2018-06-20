В России регламентируют число мест на стоянках у стадионов и концертных залов

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В России намерены регламентировать число мест на стоянках у стадионов и концертных залов, сообщают «Известия».
В России регламентируют число мест на стоянках у стадионов и концертных залов
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом заявил разработчик соответствующего предварительного национального стандарта, глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Рабочее название документа — «Парковки в местах массовых мероприятий». Его создание планируется завершить до конца года.

Из нового ПНСТ следует, что количество машиномест на парковках у стадиона или концертного зала должно составлять 15—20% от числа зрительских мест.

Как отметили в Росстандарте, разработка предварительного национального стандарта предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год. Нормы этого документа необязательны, но позволят властям проверить новые технологии на практике до принятия ГОСТов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о штрафах за парковку на газонах.

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