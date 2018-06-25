В Госдуму внесён законопроект по обнулению НДС на дальневосточные рейсы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене НДС на авиаперелёты на Дальний Восток.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Данная инициатива должна способствовать развитию транспортной инфраструктуры региона, говорится в заявлении кабмина.

«В целях развития транспортной инфраструктуры... предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России могут увеличить объёмы субсидирования авиаперевозок.