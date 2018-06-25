На Урале полиция проверит сообщения о сушивших обувь у Вечного огня подростках
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- РИА Новости
По её словам, в ОМВД Копейска направлено соответствующее прокурорское поручение.
Как рассказали очевидцы, трое подростков забрались на монумент «Слава героям» у Вечного огня. Отмечается, что они плевали в огонь, пока около него сушилась их обувь.
Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку появившегося в СМИ видеоролика, на котором подростки закидали Вечный огонь снегом в подмосковной Кашире и потушили его.