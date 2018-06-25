На Урале полиция проверит сообщения о сушивших обувь у Вечного огня подростках

Полиция города Копейска проверит информацию о трёх подростках, сушивших обувь у Вечного огня и плевавших в него. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Челябинской области Наталью Мамаеву.

По её словам, в ОМВД Копейска направлено соответствующее прокурорское поручение.

Как рассказали очевидцы, трое подростков забрались на монумент «Слава героям» у Вечного огня. Отмечается, что они плевали в огонь, пока около него сушилась их обувь.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку появившегося в СМИ видеоролика, на котором подростки закидали Вечный огонь снегом в подмосковной Кашире и потушили его.