Полиция на Кубани наказала школьниц за осквернение Вечного огня

В отношении двух 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в городе Абинске в Краснодарском крае, составлены протоколы об административном правонарушении.

«По факту осквернения мемориала Вечный огонь в парке 30-летия Победы города Абинска двумя местными жительницами сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались две 16-летние школьницы — учащиеся 10-го класса», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МВД.

Отмечается, что со школьницами проведена профилактическая беседа и составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Также проведены беседы с родителями, рассмотрен вопрос о постановке девушек на учёт в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что полиция на Кубани проводит проверку по факту осквернения школьницами Вечного огня.