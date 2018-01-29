Полиция на Кубани проводит проверку по факту осквернения школьницами Вечного огня

Организована проверка по факту осквернения несовершеннолетними девушками Вечного огня в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По факту произошедшего полицией проводится проверка», — приводит сообщение РИА Новости.

В понедельник, 29 января, в социальных сетях распространилось видео, на котором две школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают происходящее на смартфон.

В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о вандализме после осквернения памятника Владимиру Ленину в Красном Селе.