Полиция на Кубани проводит проверку по факту осквернения школьницами Вечного огня
Организована проверка по факту осквернения несовершеннолетними девушками Вечного огня в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По факту произошедшего полицией проводится проверка», — приводит сообщение РИА Новости.
В понедельник, 29 января, в социальных сетях распространилось видео, на котором две школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают происходящее на смартфон.
В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о вандализме после осквернения памятника Владимиру Ленину в Красном Селе.
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