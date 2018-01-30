В Подмосковье полиция проводит проверку видео, где подростки тушат Вечный огонь снегом

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку появившегося в СМИ видеоролика, на котором подростки закидали Вечный огонь снегом в подмосковном городе Кашире и потушили его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции устанавливают личности подростков. Проводится проверка», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, на которой видно, как несколько подростков перепрыгивают через пламя Вечного огня и кидают в него снежками. Спустя несколько минут огонь погас, а подростки скрылись.

Также сообщалось, что в отношении двух 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в городе Абинске в Краснодарском крае, составлены протоколы об административном правонарушении.