В Подмосковье полиция проводит проверку видео, где подростки тушат Вечный огонь снегом
«Сотрудники полиции устанавливают личности подростков. Проводится проверка», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее СМИ опубликовали видеозапись, на которой видно, как несколько подростков перепрыгивают через пламя Вечного огня и кидают в него снежками. Спустя несколько минут огонь погас, а подростки скрылись.
Также сообщалось, что в отношении двух 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в городе Абинске в Краснодарском крае, составлены протоколы об административном правонарушении.