В Башкирии выявили заражённую птичьим гриппом продукцию пензенских птицефабрик

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В Башкирии вирус птичьего гриппа был обнаружен в продукции, поступившей от двух птицефабрик Пензы.
В Башкирии выявили заражённую птичьим гриппом продукцию пензенских птицефабрик
  • © Aleksandr Schemlyaev
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте республиканского Управления ветеринарии.

По данным ведомства, заражённая продукция была выявлена в результате проверок, проведённых после поступления информации от Россельхознадзора и Минсельхоза России о вспышках гриппа птиц типа А подтипа Н5 на территории Пензенской области.

«В результате исследования отобранных проб продукции в ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория» был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц типа А», — говорится в сообщении.

В настоящее время идёт проверка мест, куда могла поступить заражённая птицеводческая продукция.

«Вся выявленная продукция, находящаяся на предприятиях и в торговых сетях, опечатывается и изолируется», — уточняют в ведомстве.

Ранее власти Пензенской области установили карантин на Васильевской птицефабрике, входящей в группу «Черкизово», в связи с птичьим гриппом.

   

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