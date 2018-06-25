В Барнауле восстановили нарушенное из-за урагана водоснабжение

В Барнауле восстановлено водоснабжение жителей города, которое было нарушено в результате урагана 23 июня. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Алтайском краю.

«25 июня в 5 утра авария устранена, подача холодной воды населению краевой столицы возобновлена», — заявили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что на насосной станции из-за отключения электроснабжения произошло отключение насоса и затопление его камеры.

Отмечается, что камеру высушили от воды, а на насосе заменили электродвигатель.

В общей сложности в ликвидации последствий непогоды в городе работают 573 человека и 41 единица техники.

Ране сообщалось, что в Барнауле было восстановлено нарушенное ураганом энергоснабжение.