В Барнауле восстановили нарушенное из-за урагана водоснабжение
«25 июня в 5 утра авария устранена, подача холодной воды населению краевой столицы возобновлена», — заявили в ведомстве.
В МЧС сообщили, что на насосной станции из-за отключения электроснабжения произошло отключение насоса и затопление его камеры.
Отмечается, что камеру высушили от воды, а на насосе заменили электродвигатель.
В общей сложности в ликвидации последствий непогоды в городе работают 573 человека и 41 единица техники.
Ране сообщалось, что в Барнауле было восстановлено нарушенное ураганом энергоснабжение.