В Барнауле восстановили нарушенное из-за урагана водоснабжение

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В Барнауле восстановлено водоснабжение жителей города, которое было нарушено в результате урагана 23 июня. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Алтайском краю.

«25 июня в 5 утра авария устранена, подача холодной воды населению краевой столицы возобновлена», — заявили в ведомстве. 

В МЧС сообщили, что на насосной станции из-за отключения электроснабжения произошло отключение насоса и затопление его камеры. 

Отмечается, что камеру высушили от воды, а на насосе заменили электродвигатель.

В общей сложности в ликвидации последствий непогоды в городе работают 573 человека и 41 единица техники.

Ране сообщалось, что в Барнауле было восстановлено нарушенное ураганом энергоснабжение.

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