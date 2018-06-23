В центре Барнаула из-за урагана упал строительный кран

В Барнауле в результате сильного ветра произошло падение строительного крана, повреждены несколько автомобилей и здание дворца бракосочетаний. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

РИА Новости

«Строительный кран упал на припаркованные автомобили, помяты две машины. Стрела частично задела здание дворца бракосочетаний. Полиция перекрыла движение», — заявил очевидец. В результате непогоды практически весь город оказался обесточен. Часть жителей остались без воды. Местные жители в социальных сетях сообщают, что из-за урагана пострадали десятки автомобилей, оказались повалены деревья, заборы и рекламные щиты. Ранее в Башкирии сильный ветер повредил 10 домов и детский сад.