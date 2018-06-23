В центре Барнаула из-за урагана упал строительный кран

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В Барнауле в результате сильного ветра произошло падение строительного крана, повреждены несколько автомобилей и здание дворца бракосочетаний. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
В центре Барнаула из-за урагана упал строительный кран
  • РИА Новости

«Строительный кран упал на припаркованные автомобили, помяты две машины. Стрела частично задела здание дворца бракосочетаний. Полиция перекрыла движение», — заявил очевидец.

В результате непогоды практически весь город оказался обесточен. Часть жителей остались без воды. 

Местные жители в социальных сетях сообщают, что из-за урагана пострадали десятки автомобилей, оказались повалены деревья, заборы и рекламные щиты.

Ранее в Башкирии сильный ветер повредил 10 домов и детский сад.

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