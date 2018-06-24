Энергоснабжение Барнаула восстановлено

Энергоснабжение в городе Барнауле Алтайского края, нарушенное ураганом 23 июня, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

«Восстановлено энергоснабжение в Барнауле, которое было нарушено небывалым штормом с ливнем, грозой и шквалистым ветром», — сообщили в компании.

Как отмечается, в результате урагана было нарушено энергоснабжение 85 тыс. человек

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, в Барнауле продолжают ликвидировать последствия урагана.

Ранее стало известно, что в центре Барнаула из-за урагана упал строительный кран.

В мае URA.RU сообщало, что на Урале 12 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды.