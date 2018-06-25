Водолазы Тихоокеанского флота разминировали обнаруженные на дне бухты боеприпасы

Водолазы Тихоокеанского флота разминировали около 350 боеприпасов, которые были обнаружены около причалов на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Снаряды и мины были обнаружены на дне бухты во время ежегодного осмотра стояночных мест во Владивостокском торговом порту.

Отмечается, что после тщательного обследования дна водолазами, а также анализа полученной информации, командующий ТОФ принял решение о разминировании боезапаса.

К работе была привлечена группа в составе десяти водолазов-подрывников и двух специальных водолазных судов.

При этом подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки находились под охраной.

Операция по разминированию проводилась в течение недели.

Ранее корабли ТОФ провели стрельбы в Японском море.