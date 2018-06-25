Водолазы Тихоокеанского флота разминировали обнаруженные на дне бухты боеприпасы
Снаряды и мины были обнаружены на дне бухты во время ежегодного осмотра стояночных мест во Владивостокском торговом порту.
Отмечается, что после тщательного обследования дна водолазами, а также анализа полученной информации, командующий ТОФ принял решение о разминировании боезапаса.
К работе была привлечена группа в составе десяти водолазов-подрывников и двух специальных водолазных судов.
При этом подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки находились под охраной.
Операция по разминированию проводилась в течение недели.
Ранее корабли ТОФ провели стрельбы в Японском море.