Водолазы Тихоокеанского флота разминировали обнаруженные на дне бухты боеприпасы

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Водолазы Тихоокеанского флота разминировали около 350 боеприпасов, которые были обнаружены около причалов на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Снаряды и мины были обнаружены на дне бухты во время ежегодного осмотра стояночных мест во Владивостокском торговом порту. 

Отмечается, что после тщательного обследования дна водолазами, а также анализа полученной информации, командующий ТОФ принял решение о разминировании боезапаса.

К работе была привлечена группа в составе десяти водолазов-подрывников и двух специальных водолазных судов.

При этом подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки находились под охраной.

Операция по разминированию проводилась в течение недели.

Ранее корабли ТОФ провели стрельбы в Японском море.

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