Корабли ТОФ провели стрельбы по воздушным и береговым целям в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тактические учения с выполнением артиллерийских стрельб в рамках сбор—похода Приморской флотилии разнородных сил. Об этом информирует пресс-служба флота.

«Отряд в составе больших десантных кораблей «Николай Вилков», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» в полигоне боевой подготовки провел артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищённые огневые точки и боевую технику условного противника», — цитирует сообщение Интерфакс.

Также корабли применили реактивные системы залпового огня.

В другом полигоне корабельная поисковая группа, состоящая из противолодочных кораблей «МПК-107» и «МПК-82», провела артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту.

Ещё одна тактическая группа в составе малых ракетных кораблей «Иней» и «Разлив» в рамках учений по противовоздушной обороне применила универсальные артиллерийские установки для поражения условных воздушных целей. Кроме того, экипажи провели тренировку по оказанию помощи повреждённому кораблю.

Ранее эскадренный миноносец «Быстрый» и большой десантный корабль «Николай Вилков» также провели стрельбы в Японском море.