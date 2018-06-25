СМИ: В России могут увеличить объёмы субсидирования авиаперевозок

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В России может увеличиться на 700 млн рублей объём программы по субсидированию авиаперевозок. Об этом пишет газета «Известия».

По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, финансирование внутри программы будет перераспределяться в пользу Дальнего Востока. 

Он отметил, что перераспределение поспособствует решению проблемы с авиабилетами дальневосточного направления.

Дитрих напомнил, что «не так давно» правительством было принято решение об изменении соотношения между объёмами поддержки в рамках программы субсидирования авиаперевозок.

«Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым подготовили предложения по увеличению объемов финансирования программы в целом, предложено увеличить объем программы на 700 млн рублей до конца этого года», — рассказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить географию субсидий по перелётам на Дальний Восток.

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