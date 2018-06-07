Путин предложил расширить географию субсидий по перелётам на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии выступил с инициативой расширить географию субсидируемых авиаперелётов из Владивостока в другие города страны.

«Есть программы, которые субсидируют перелёты в отдельные периоды времени по году и работают на отдельные категории граждан по возрастным группам. Первое, что нужно сделать, — это расширить географию применения таких субсидий, расширить время их использования и возрастные группы», — сказал глава государства.

По его словам, это точечные решения, которые востребованы и могут быть реализованы.

Кроме того, Путин сообщил, что правительство одобрило проект, освобождающий от НДС внутренние авиаперевозки на Дальний Восток.

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