Пограничникам передали новый скоростной катер для патрулирования Чёрного моря
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- РИА Новости
«После прохождения швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых «Мангуст» подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам, комиссия, назначенная приказом Пограничной службы ФСБ, подписала приёмный акт», — отмечается в сообщении.
Катер был спущен на воду 18 мая. Он 75-й в серии и 50-й, построенный в интересах береговой охраны Погранслужбы. Судно способно выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил учебно-боевые задачи в Чёрном море.