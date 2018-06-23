Роскомнадзор удалил более 26 тысяч материалов с детской порнографией в сети

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за год выявила и удалила из интернет-ресурсов более 26 тыс. материалов, содержащих детскую порнографию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор в результате самостоятельного мониторинга интернет-пространства с июня прошлого года по июнь нынешнего выявил более 26 тыс. материалов с детской порнографией», — говорится в заявлении.

Материалы были удалены из сети с помощью механизмов Единого реестра запрещённой информации, уточняет ведомство.

По данным Роскомнадзора, на удаление подобных материалов требуется около 24 часов.

В службе также сообщили, что с середины прошлого года начали проводить мониторинг популярных соцсетей на наличие файлов с детской порнографией. Прежде такие файлы удалялись в основном по заявлению граждан и организаций.

Ранее газета «Известия» писала, что специалисты Роскомнадзора организовали лекции для детей по защите личных данных в интернете.  

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