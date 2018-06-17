Роскомнадзор заблокировал 99 сайтов с незаконными спортивными трансляциями
Блокировку производят на основании определений Мосгорсуда, защищающих права каналов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «НТВ-Плюс», «КХЛ ТВ» и др.
Ожидается прекращение трансляций ещё на 16 ресурсах. Установленный срок исполнения требований пока не истёк, передают «Известия».
Как напомнили в Роскомнадзоре, за май—июнь нелегальные трансляции после соответствующих требований прекратили 212 сайтов.
Ранее ведомство заблокировало работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.