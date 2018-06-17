Роскомнадзор заблокировал 99 сайтов с незаконными спортивными трансляциями

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Роскомнадзор заблокировал 99 сайтов, которые не прекратили незаконные трансляции спортивных каналов, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.

Блокировку производят на основании определений Мосгорсуда, защищающих права каналов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «НТВ-Плюс», «КХЛ ТВ» и др.

Ожидается прекращение трансляций ещё на 16 ресурсах. Установленный срок исполнения требований пока не истёк, передают «Известия».

Как напомнили в Роскомнадзоре, за май—июнь нелегальные трансляции после соответствующих требований прекратили 212 сайтов.

Ранее ведомство заблокировало работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.

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