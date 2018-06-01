Роскомнадзор организовал лекции для детей по защите личных данных в интернете

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Роскомнадзор организовал в День защиты детей мероприятия для школьников, посвящённые защите личных данных в интернете. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт об открытых уроках, лекциях, викторинах, круглых столах. Они проводятся во всех федеральных округах.

«Цель мероприятий — воспитание бережного отношения подростков к своим персональным данным, особенно в сети Интернет, разъяснение основ обеспечения безопасности и конфиденциальности информации о личности», — отметили в Роскомнадзоре.

Там добавили, что мероприятия по безопасности в интернете для детей, проведённые ведомством за последние годы, охватили в общей сложности 1,4 млн подростков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что МВД России запустило акцию «Безопасный интернет детям».

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