Роскомнадзор организовал лекции для детей по защите личных данных в интернете
Речь идёт об открытых уроках, лекциях, викторинах, круглых столах. Они проводятся во всех федеральных округах.
«Цель мероприятий — воспитание бережного отношения подростков к своим персональным данным, особенно в сети Интернет, разъяснение основ обеспечения безопасности и конфиденциальности информации о личности», — отметили в Роскомнадзоре.
Там добавили, что мероприятия по безопасности в интернете для детей, проведённые ведомством за последние годы, охватили в общей сложности 1,4 млн подростков.
Ранее телеканал «360» сообщал, что МВД России запустило акцию «Безопасный интернет детям».