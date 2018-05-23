МВД России запустило акцию «Безопасный интернет детям»

Министерство внутренних дел России запустило акцию «Безопасный интернет детям», сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цель акции — предупреждение школьников об угрозах, которые можно встретить в сети.

Акция началась с урока о проблемах кибербезопасности. Его для московских учеников пятых, шестых и седьмых классов провели сотрудники МВД, в том числе официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Для некоторых стало сюрпризом, что за интернет-хулиганство может наступить реальная ответственность. В ближайшие недели аналогичные уроки будут проведены представителями территориальных органов МВД России в различных регионах страны», — рассказала Волк.

Ранее m24 сообщало, что в рамках «Московской смены» проведут занятия по безопасности для детей.