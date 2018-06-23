Пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Татарстане окажут материальную поддержку

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил региональному правительству оказать помощь пострадавшим от взрыва газа в жилом доме города Заинска.
Пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Татарстане окажут материальную поддержку
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Об этом сообщается на сайте президента.

«Родственникам погибшего из бюджета Республики Татарстан будет выделена сумма в размере 1 млн рублей, пострадавшим — суммы в зависимости от тяжести вреда, причинённого здоровью», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что по факту взрыва органами Следственного комитета России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

Следствие по делу о взрыве газа в Заинске 22 июня 2018 года, в результате которого пострадало 10 человек, продолжается.

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