Двое пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставлены спецбортом в Казань

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Двое пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме Заинска в Татарстане доставлены в Казань спецбортом. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

«23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолёт Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра «Жуковский» МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, спецборт МЧС прибыл на вертолётную площадку Республиканской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в одном из жилых домов Заинска.

Взрыв газа в одной из квартир жилого дома Заинска произошёл вечером 22 июня. 

По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек. Один из них позднее скончался в больнице.

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