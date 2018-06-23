Двое пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставлены спецбортом в Казань

Двое пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме Заинска в Татарстане доставлены в Казань спецбортом. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

«23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолёт Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра «Жуковский» МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, спецборт МЧС прибыл на вертолётную площадку Республиканской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в одном из жилых домов Заинска.

Взрыв газа в одной из квартир жилого дома Заинска произошёл вечером 22 июня.

По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек. Один из них позднее скончался в больнице.